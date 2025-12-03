Directory Aziendale
Yara International
Yara International Analista di Cybersecurity Stipendi

La retribuzione totale Analista di Cybersecurity media presso Yara International varia da R$470K a R$643K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Yara International. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$92.8K - $110K
Brazil
Range Comune
Range Possibile
$85.7K$92.8K$110K$117K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Yara International?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Cybersecurity in Yara International raggiunge una retribuzione totale annua di R$643,273. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Yara International per il ruolo Analista di Cybersecurity è R$469,869.

Altre Risorse

