Directory Aziendale
Y&L Consulting
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

Y&L Consulting Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Romania presso Y&L Consulting varia da RON 59.4K a RON 84.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Y&L Consulting. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$15.3K - $18.1K
Romania
Range Comune
Range Possibile
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Ingegnere del Software inviis presso Y&L Consulting per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio


Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Y&L Consulting?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Y&L Consulting in Romania raggiunge una retribuzione totale annua di RON 84,345. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Y&L Consulting per il ruolo Ingegnere del Software in Romania è RON 59,408.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Y&L Consulting

Aziende Correlate

  • Uber
  • Intuit
  • Roblox
  • SoFi
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yandl-consulting/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.