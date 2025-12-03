Directory Aziendale
Yalo
Yalo Manager di Design di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Design di Prodotto media in Colombia presso Yalo varia da COP 211.13M a COP 295.07M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Yalo. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$57.6K - $69.8K
Colombia
Range Comune
Range Possibile
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Yalo?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Design di Prodotto in Yalo in Colombia raggiunge una retribuzione totale annua di COP 295,067,845. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Yalo per il ruolo Manager di Design di Prodotto in Colombia è COP 211,126,131.

Altre Risorse

