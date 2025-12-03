Directory Aziendale
Yadro
La retribuzione totale Project Manager media in Russia presso Yadro varia da RUB 736K a RUB 1.07M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Yadro. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$10.8K - $12.3K
Russia
Range Comune
Range Possibile
$9.4K$10.8K$12.3K$13.7K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Yadro?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Project Manager in Yadro in Russia raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 1,071,635. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Yadro per il ruolo Project Manager in Russia è RUB 735,614.

Altre Risorse

