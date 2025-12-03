Directory Aziendale
Y Combinator
Y Combinator Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere del Software media in Singapore presso Y Combinator varia da SGD 170K a SGD 242K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Y Combinator. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$150K - $177K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
$132K$150K$177K$187K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Y Combinator?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Y Combinator in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 241,917. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Y Combinator per il ruolo Ingegnere del Software in Singapore è SGD 170,394.

Altre Risorse

