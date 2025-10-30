Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United States mediano presso XPO Logistics ammonta a $142K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di XPO Logistics. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Totale annuo
$142K
Livello
L4
Base
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
12 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in XPO Logistics in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $163,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in XPO Logistics per il ruolo Data Scientist in United States è $142,000.

