La retribuzione totale Manager di Prodotto media in Germany presso Xperi varia da €92.8K a €130K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xperi. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

€101K - €122K
Germany
Range Comune
Range Possibile
€92.8K€101K€122K€130K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Xperi, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Xperi in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €129,647. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xperi per il ruolo Manager di Prodotto in Germany è €92,765.

