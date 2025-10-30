Directory Aziendale
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Ingegnere Hardware Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Hardware media in China presso XPENG Motors 小鹏汽车 varia da CN¥245K a CN¥348K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di XPENG Motors 小鹏汽车. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

CN¥279K - CN¥330K
China
Range Comune
Range Possibile
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In XPENG Motors 小鹏汽车, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in XPENG Motors 小鹏汽车 in China raggiunge una retribuzione totale annua di CN¥348,473. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in XPENG Motors 小鹏汽车 per il ruolo Ingegnere Hardware in China è CN¥245,446.

