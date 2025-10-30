Directory Aziendale
XPENG Motors 小鹏汽车
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Servizio Clienti

  • Tutti gli stipendi Servizio Clienti

XPENG Motors 小鹏汽车 Servizio Clienti Stipendi

La retribuzione totale Servizio Clienti media in United States presso XPENG Motors 小鹏汽车 varia da $180K a $246K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di XPENG Motors 小鹏汽车. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

$193K - $234K
United States
Range Comune
Range Possibile
$180K$193K$234K$246K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Servizio Clienti inviis presso XPENG Motors 小鹏汽车 per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In XPENG Motors 小鹏汽车, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Servizio Clienti stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Servizio Clienti in XPENG Motors 小鹏汽车 in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $246,311. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in XPENG Motors 小鹏汽车 per il ruolo Servizio Clienti in United States è $180,487.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per XPENG Motors 小鹏汽车

Aziende Correlate

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse