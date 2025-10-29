Directory Aziendale
XP
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

XP Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Brazil mediano presso XP ammonta a R$591K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di XP. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$591K
Livello
L5
Base
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$391K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Ingegneria del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in XP in Brazil raggiunge una retribuzione totale annua di R$1,055,554. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in XP per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Brazil è R$533,892.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per XP

Aziende Correlate

  • Microsoft
  • Uber
  • Stripe
  • Square
  • SoFi
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse