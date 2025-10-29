Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Brazil mediano presso XP ammonta a R$112K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di XP. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$112K
Livello
L3
Base
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.9K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso XP?
Stipendi di Stage

Contribuisci

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in XP in Brazil raggiunge una retribuzione totale annua di R$340,853. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in XP per il ruolo Ingegnere del Software in Brazil è R$115,552.

