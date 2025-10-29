Directory Aziendale
Xilinx
Xilinx Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Xilinx varia da $153K per year per E3 a $362K per year per E8. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $280K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xilinx. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
E3
Software Engineer 1(Livello Base)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Xilinx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Xilinx in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $361,667. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xilinx per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $204,000.

Altre Risorse