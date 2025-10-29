La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Xilinx varia da $153K per year per E3 a $362K per year per E8. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $280K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xilinx. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Xilinx, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)