Xiaomi
Xiaomi Stipendi

Lo stipendio di Xiaomi varia da $19,587 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Cybersecurity nella fascia bassa fino a $522,375 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Xiaomi. Ultimo aggiornamento: 9/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $43.6K
Contabile
$49.8K
Manager di Operazioni di Business
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Sviluppo Business
$106K
Servizio Clienti
$24.1K
Ingegnere Hardware
$56.5K
Marketing
$197K
Manager di Prodotto
$69.8K
Manager di Progetto
$45.3K
Vendite
$51.3K
Analista di Cybersecurity
$19.6K
Manager di Ingegneria del Software
$522K
Architetto di Soluzioni
$236K
Manager di Programma Tecnico
$47.1K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Xiaomi è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $522,375. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xiaomi è $53,899.

