  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Xero Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Canada mediano presso Xero ammonta a CA$201K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xero. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Totale annuo
CA$201K
Livello
hidden
Base
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Ultimi invii di stipendi
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Xero, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Xero in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$232,790. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xero per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Canada è CA$200,610.

