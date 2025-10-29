Directory Aziendale
Xero
Xero Vendite Stipendi

La retribuzione totale Vendite media in Singapore presso Xero varia da SGD 99.1K a SGD 135K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xero. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Xero, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Vendite in Xero in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 135,199. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xero per il ruolo Vendite in Singapore è SGD 99,068.

