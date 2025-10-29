La retribuzione Manager di Prodotto in New Zealand presso Xero varia da NZ$148K per year per Product Manager a NZ$201K per year per Lead Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in New Zealand mediano year ammonta a NZ$158K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xero. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Xero, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)