Xero
Xero Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in New Zealand presso Xero varia da NZ$148K per year per Product Manager a NZ$201K per year per Lead Product Manager. Il pacchetto di retribuzione in New Zealand mediano year ammonta a NZ$158K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Xero. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Visualizza 1 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Xero, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Xero in New Zealand raggiunge una retribuzione totale annua di NZ$200,960. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Xero per il ruolo Manager di Prodotto in New Zealand è NZ$157,200.

Altre Risorse