Wrapbook Stipendi

Lo stipendio di Wrapbook varia da $106,788 in retribuzione totale all'anno per un Vendite nella fascia bassa fino a $234,600 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Wrapbook. Ultimo aggiornamento: 9/2/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $145K
Marketing
$178K
Manager di Prodotto
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vendite
$107K
Manager di Ingegneria del Software
$235K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Wrapbook, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Wrapbook è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $234,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Wrapbook è $145,348.

