  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Workday Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Workday varia da $213K per year per M2 a $510K per year per M5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $430K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
M2
Associate Manager
$213K
$173K
$33.3K
$6.7K
M3
Manager
$300K
$213K
$70K
$17.8K
M4
Senior Manager
$406K
$237K
$144K
$25.4K
M5
Director
$510K
$262K
$215K
$32.8K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Workday in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $569,104. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Workday per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $434,000.

Altre Risorse