La retribuzione Manager di Prodotto in United States presso Workday varia da $143K per year per P1 a $501K per year per P6. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $266K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)