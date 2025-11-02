Directory Aziendale
Workday
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

Workday Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione Designer di Prodotto in United States presso Workday varia da $153K per year per P2 a $277K per year per P5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $223K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Product Designer II
$153K
$118K
$28.8K
$5.4K
P3
Product Designer III
$196K
$144K
$40.2K
$11.1K
P4
Senior Product Designer
$309K
$190K
$102K
$17.7K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Posizioni Incluse

Designer UX

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Workday in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $309,257. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Workday per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $180,278.

