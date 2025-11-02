Directory Aziendale
Workday Manager di Design di Prodotto Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Range Comune
Range Possibile
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Design di Prodotto in Workday in Denmark raggiunge una retribuzione totale annua di DKK 1,758,552. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Workday per il ruolo Manager di Design di Prodotto in Denmark è DKK 1,211,775.

