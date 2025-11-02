Directory Aziendale
Workday Operazioni Marketing Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

€106K - €125K
Netherlands
Range Comune
Range Possibile
€97.5K€106K€125K€134K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni Marketing in Workday in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €133,525. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Workday per il ruolo Operazioni Marketing in Netherlands è €97,532.

