La retribuzione totale Graphic Designer media in United States presso Workday varia da $130K a $178K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

$141K - $167K
United States
Range Comune
Range Possibile
$130K$141K$167K$178K
Range Comune
Range Possibile

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Graphic Designer in Workday in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $178,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Workday per il ruolo Graphic Designer in United States è $130,200.

