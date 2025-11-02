Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager delle Operazioni di Business media presso Workday varia da PLN 200K a PLN 280K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Workday. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Range Comune
Range Possibile
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Workday, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager delle Operazioni di Business in Workday raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 280,041. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Workday per il ruolo Manager delle Operazioni di Business è PLN 200,030.

