La retribuzione Ingegnere del Software in Brazil presso WEX varia da R$118K per year per Software Engineer II a R$168K per year per Software Engineer III. Il pacchetto di retribuzione in Brazil mediano year ammonta a R$153K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di WEX. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
