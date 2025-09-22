Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Brazil presso WEX varia da R$118K per year per Software Engineer II a R$168K per year per Software Engineer III. Il pacchetto di retribuzione in Brazil mediano year ammonta a R$153K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di WEX. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Software Engineer I
(Livello Base)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Visualizza 3 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso WEX?

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

FAQ

