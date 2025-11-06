Directory Aziendale
WeTravel Ingegnere del Software Stipendi a Greater Amsterdam Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Amsterdam Area mediano presso WeTravel ammonta a €85.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di WeTravel. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
WeTravel
Senior Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totale annuo
€85.7K
Livello
Senior
Base
€85.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
13 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso WeTravel?
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in WeTravel in Greater Amsterdam Area raggiunge una retribuzione totale annua di €110,786. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in WeTravel per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Amsterdam Area è €81,892.

Altre Risorse