WeTransfer Ingegnere del Software Stipendi a Greater Amsterdam Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Amsterdam Area mediano presso WeTransfer ammonta a €90.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di WeTransfer. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totale annuo
€90.7K
Livello
Senior I
Base
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
11+ Anni
Quali sono i livelli di carriera presso WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in WeTransfer in Greater Amsterdam Area raggiunge una retribuzione totale annua di €138,432. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in WeTransfer per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Amsterdam Area è €90,671.

