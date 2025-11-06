Directory Aziendale
Western Union Data Scientist Stipendi a Pune Metropolitan Region

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Pune Metropolitan Region mediano presso Western Union ammonta a ₹2.72M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Western Union. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Totale annuo
₹2.72M
Livello
-
Base
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹210K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
8 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Western Union in Pune Metropolitan Region raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,262,392. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Western Union per il ruolo Data Scientist in Pune Metropolitan Region è ₹2,514,287.

