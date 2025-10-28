Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Netherlands mediano presso WEBB Traders ammonta a €93.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di WEBB Traders. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Totale annuo
€93.8K
Livello
Junior
Base
€70.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€23.5K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
3 Anni
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in WEBB Traders in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €103,782. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in WEBB Traders per il ruolo Ingegnere del Software in Netherlands è €93,847.

