Waze Ingegnere del Software Stipendi a Warsaw Metropolitan Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Warsaw Metropolitan Area mediano presso Waze ammonta a PLN 55.2K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waze. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totale annuo
PLN 55.2K
Livello
hidden
Base
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Waze?

PLN 160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Waze in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 96,234. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waze for the Ingegnere del Software role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 55,200.

