Waymo Manager di Programma Tecnico Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Manager di Programma Tecnico in San Francisco Bay Area presso Waymo varia da $254K per year per L4 a $443K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $495K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waymo. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
WMU

In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

WMUs are Waymo's version of RSUs



FAQ

ለManager di Programma Tecnico በWaymo in San Francisco Bay Area የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ$515,000 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በWaymo ለManager di Programma Tecnico ሚና in San Francisco Bay Area የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $313,000 ነው።

