  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

  • San Francisco Bay Area

Waymo Manager di Ingegneria del Software Stipendi a San Francisco Bay Area

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in San Francisco Bay Area mediano presso Waymo ammonta a $950K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waymo. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Totale annuo
$950K
Livello
L7
Base
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bonus
$100K
Anni in azienda
9 Anni
Anni esp
11 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Waymo?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
WMU

In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

WMUs are Waymo's version of RSUs



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Waymo in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $1,114,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Waymo per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in San Francisco Bay Area è $926,500.

