La retribuzione Ingegnere del Software in Warsaw Metropolitan Area presso Waymo varia da PLN 80.1K per year per L3 a PLN 97.1K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Warsaw Metropolitan Area mediano year ammonta a PLN 87K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waymo. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
WMUs are Waymo's version of RSUs
