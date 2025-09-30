Directory Aziendale
Waymo
Waymo Ingegnere del Software Stipendi a Poland

La retribuzione Ingegnere del Software in Poland presso Waymo varia da PLN 80.1K per year per L3 a PLN 97.1K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Poland mediano year ammonta a PLN 87K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waymo. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
(Livello Base)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Visualizza 3 Altri Livelli
PLN 160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
WMU

In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Posizioni Incluse

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere di Sistemi

Ricercatore Scientifico

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Ingegnere del Software sa Waymo in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 112,939. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Waymo para sa Ingegnere del Software role in Poland ay PLN 87,756.

