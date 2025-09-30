Directory Aziendale
Waymo
  • Stipendi
  • Ingegnere Hardware

  • Tutti gli stipendi Ingegnere Hardware

  • San Francisco Bay Area

Waymo Ingegnere Hardware Stipendi a San Francisco Bay Area

La retribuzione Ingegnere Hardware in San Francisco Bay Area presso Waymo varia da $200K per year per L4 a $479K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $502K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waymo. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
WMU

In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

WMUs are Waymo's version of RSUs



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Hardware in Waymo in San Francisco Bay Area raggiunge una retribuzione totale annua di $540,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Waymo per il ruolo Ingegnere Hardware in San Francisco Bay Area è $426,000.

Altre Risorse