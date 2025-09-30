La retribuzione Ingegnere Hardware in San Francisco Bay Area presso Waymo varia da $200K per year per L4 a $479K per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $502K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Waymo. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Waymo, le WMUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
WMUs are Waymo's version of RSUs