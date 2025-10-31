Directory Aziendale
Walker & Dunlop
Walker & Dunlop Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Netherlands presso Walker & Dunlop varia da €128K a €175K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Walker & Dunlop. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

€139K - €165K
Netherlands
Range Comune
Range Possibile
€128K€139K€165K€175K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Walker & Dunlop?

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Walker & Dunlop in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €175,422. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Walker & Dunlop per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Netherlands è €128,134.

