VTS
VTS Stipendi

Lo stipendio di VTS varia da $88,200 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $850,944 per un Recruiter nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di VTS. Ultimo aggiornamento: 11/13/2025

Ingegnere del Software
Median $115K

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Ingegneria del Software
Median $155K
Designer di Prodotto
Median $92K

Manager di Prodotto
Median $116K
Analista di Business
$88.2K
Servizio Clienti
$118K
Customer Success
$179K
Data Scientist
$161K
Ingegnere Hardware
$107K
Project Manager
$114K
Recruiter
$851K
Vendite
$189K
Ingegnere di Vendite
$161K
Analista di Cybersecurity
$116K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In VTS, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in VTS è Recruiter at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $850,944. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in VTS è $116,920.

