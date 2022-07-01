Voloridge Investment Management Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Voloridge Investment Management varia da $78,499 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $489,600 per un Manager di Data Science nella fascia alta.

Ingegnere del Software
Median $200K
Analista di Dati
$78.5K
Manager di Data Science
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$248K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Voloridge Investment Management è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $489,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Voloridge Investment Management è $224,176.

