La retribuzione Ingegnere del Software in Pune Metropolitan Region presso VMware varia da ₹2.25M per year per P1 a ₹8.4M per year per Staff Engineer 1. Il pacchetto di retribuzione in Pune Metropolitan Region mediano year ammonta a ₹4.82M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)
