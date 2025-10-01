Directory Aziendale
VMware
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • India

VMware Ingegnere del Software Stipendi a India

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso VMware varia da ₹2.38M per year per P1 a ₹8.43M per year per Senior Staff Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹5.14M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
P1(Livello Base)
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
P2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
P3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
P4
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Visualizza 5 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

₹13.95M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹2.62M+ (a volte ₹26.16M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Site Reliability

Ingegnere di Sistemi

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at VMware in India sits at a yearly total compensation of ₹14,754,733. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Ingegnere del Software role in India is ₹4,952,432.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per VMware

Aziende Correlate

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse