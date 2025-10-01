La retribuzione Ingegnere del Software in Greater Austin Area presso VMware varia da $163K per year per P2 a $284K per year per Staff Engineer 1. Il pacchetto di retribuzione in Greater Austin Area mediano year ammonta a $222K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)
