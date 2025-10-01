La retribuzione Manager di Prodotto in New York City Area presso VMware varia da $200K per year per P3 a $488K per year per P6. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $311K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)