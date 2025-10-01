Directory Aziendale
VMware
VMware Manager di Prodotto Stipendi a New York City Area

La retribuzione Manager di Prodotto in New York City Area presso VMware varia da $200K per year per P3 a $488K per year per P6. Il pacchetto di retribuzione in New York City Area mediano year ammonta a $311K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VMware. Ultimo aggiornamento: 10/1/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In VMware, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (12.50% semestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (12.50% semestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in VMware in New York City Area raggiunge una retribuzione totale annua di $487,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in VMware per il ruolo Manager di Prodotto in New York City Area è $230,000.

