VK Stipendi

Lo stipendio di VK varia da $16,887 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Operazioni di Business nella fascia bassa fino a $201,000 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di VK. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025
Ingegnere iOS
Ingegnere Android
Ingegnere Software Mobile
Ingegnere Software Frontend
Ingegnere Machine Learning
Ingegnere Software Backend
Ingegnere Software Full-Stack
Ingegnere Software Quality Assurance (QA)
Ingegnere di Dati
Ingegnere Software di Produzione
Ingegnere Software di Sicurezza
Ingegnere DevOps
Ingegnere Site Reliability
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In VK, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.