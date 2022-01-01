Directory Aziendale
VK
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

VK Stipendi

Lo stipendio di VK varia da $16,887 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Operazioni di Business nella fascia bassa fino a $201,000 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di VK. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Ingegnere iOS

Ingegnere Android

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Software di Sicurezza

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

Data Scientist
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Manager di Prodotto
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista di Dati
Median $39K
Manager di Ingegneria del Software
Median $80.2K
Designer di Prodotto
Median $36.6K

UI Designer

Manager di Progetto
Median $45.4K
Analista di Cybersecurity
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Manager di Operazioni di Business
$16.9K
Analista di Business
$18.2K
Sviluppo Business
$47.2K
Manager di Data Science
$201K
Ingegnere Hardware
$101K
Risorse Umane
$31.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$47K
Legale
$32K
Recruiter
$37.3K
Architetto di Soluzioni
$62.6K

Data Architect

Manager di Programma Tecnico
$70.2K
UX Researcher
$34.7K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In VK, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in VK è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in VK è $42,804.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per VK

Aziende Correlate

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse