VividCloud Ingegnere del Software Stipendi a Portland-Auburn Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Portland-Auburn Area mediano presso VividCloud ammonta a $150K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di VividCloud. Ultimo aggiornamento: 10/2/2025

Pacchetto Mediano
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Totale annuo
$150K
Livello
Principal Engineer
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
5-10 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso VividCloud?

$160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Ingegnere del Software by VividCloud in Portland-Auburn Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $165,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by VividCloud vir die Ingegnere del Software rol in Portland-Auburn Area is $150,000.

