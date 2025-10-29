Directory Aziendale
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Mexico presso Vitesco Technologies varia da MX$2.02M a MX$2.93M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Vitesco Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Range Comune
Range Possibile
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Vitesco Technologies?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Vitesco Technologies in Mexico raggiunge una retribuzione totale annua di MXMX$55,622,504. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Vitesco Technologies per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Mexico è MXMX$38,328,107.

