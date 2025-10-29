Directory Aziendale
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Ingegnere Meccanico Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Meccanico media in United States presso Vitesco Technologies varia da $119K a $169K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Vitesco Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

$134K - $153K
United States
Range Comune
Range Possibile
$119K$134K$153K$169K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Vitesco Technologies?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Vitesco Technologies in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $168,740. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Vitesco Technologies per il ruolo Ingegnere Meccanico in United States è $118,690.

