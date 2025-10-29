Directory Aziendale
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Tecnologo dell'Informazione (IT) Stipendi

La retribuzione totale Tecnologo dell'Informazione (IT) media presso Vitesco Technologies varia da HUF 7.43M a HUF 10.38M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Vitesco Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Range Comune
Range Possibile
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Vitesco Technologies?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in Vitesco Technologies raggiunge una retribuzione totale annua di HUF 10,384,902. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Vitesco Technologies per il ruolo Tecnologo dell'Informazione (IT) è HUF 7,430,577.

