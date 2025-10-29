La retribuzione totale Tecnologo dell'Informazione (IT) media presso Vitesco Technologies varia da HUF 7.43M a HUF 10.38M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Vitesco Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Retribuzione Totale Media
Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!