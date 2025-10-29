Directory Aziendale
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Ingegnere Elettrico Stipendi

La retribuzione totale Ingegnere Elettrico media in Canada presso Vitesco Technologies varia da CA$71.5K a CA$99.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Vitesco Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025

Retribuzione Totale Media

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Elettrico in Vitesco Technologies in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$99,914. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Vitesco Technologies per il ruolo Ingegnere Elettrico in Canada è CA$71,490.

