Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Finland mediano presso Visma ammonta a €58.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Visma. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Totale annuo
€58.8K
Livello
L2
Base
€58.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Visma?

€160K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Visma in Finland raggiunge una retribuzione totale annua di €72,135. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Visma per il ruolo Manager di Prodotto in Finland è €58,812.

