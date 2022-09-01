Directory Aziendale
Virginia Tech
Virginia Tech Stipendi

Lo stipendio di Virginia Tech varia da $33,150 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Biomedico nella fascia bassa fino a $91,540 per un Ingegnere dei Materiali nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Virginia Tech. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Data Scientist
Median $68.6K

Ingegnere Hardware
Median $42K
Ingegnere Biomedico
$33.2K
Ingegnere Chimico
$51K

Ingegnere di Ricerca

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$78K
Ingegnere dei Materiali
$91.5K
Architetto di Soluzioni
$75.4K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Virginia Tech è Ingegnere dei Materiali at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $91,540. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Virginia Tech è $68,640.

